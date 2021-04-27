ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції

Цитата:

"Від початку цієї доби, 27 квітня, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режиму припинення вогню", - повідомили у штабі.

Деталі

Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту Опитне – ще з протитанкового ракетного комплексу.

Неподалік селища Майорськ окупанти двічі обстрілювали позиції наших воїнів з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Талаківки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту Луганське – автоматичні станкові гранатомети.

Як наголосили в штабі, на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Сьогодні, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування.



Воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. За поточну добу сапери ДСНС України розмінували майже 22 гектари території та передали на знищення 14 вибухонебезпечних предметів.

"Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення

26 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.