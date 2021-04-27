Автомобіль із військовими підірвався на Донбасі: один загинув, троє - поранені

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні на Донбасі підірвався автомобіль із військовими. Як повідомили у пресцентрі ООС, один військовослужбовець загинув, ще три - дістали бойові травмування, передає УНН.

Цитата

"... в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Обставини з’ясовуються.

Нагадаємо

Впродовж минулої доби, 26 квітня, у зоні ООС зафіксовано 9 ворожих порушень режиму припинення вогню, сьогодні - вже три обстріли. Поранений напередодні військовий перебуває у задовільному стані.

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