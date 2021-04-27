ООС: вчора 9 ворожих порушень "режиму тиші", сьогодні - ще три

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Впродовж минулої доби, 26 квітня, у зоні ООС зафіксовано 9 ворожих порушень режиму припинення вогню, сьогодні - вже три обстріли. Поранений напередодні військовий перебуває у задовільному стані. Про це УНН повідомили у пресцентрі ООС.

Цитата:

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 26 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню", - сказано у повідомленні.

"Станом на 7 годину ранку, 27 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ", - додали у пресцентрі.

Деталі

Зокрема, за даними пресцентру, 26 квітня ворог двічі відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем поблизу Водяного. З мінометів 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля населеного пункту Світлодарськ – ще й з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Павлополя, як зазначається, противник два рази відкривав вогонь по українським позиціям, застосувавши гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Зайцеве, за даними пресцентру, ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний", - йдеться у повідомленні.

На дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території.

Уже 27 квітня біля Водяного російські окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру. Неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Талаківки – зі станкових протитанкових гранатометів. "Бойових втрат серед наших захисників немає", - додали у пресцентрі.

Доповнення

За добу 25 квітня у зоні ООС було 12 ворожих порушень режиму припинення вогню, у тому числі з використанням заборонених мінометів.

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