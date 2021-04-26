ООС: 12 ворожих порушень "режиму тиші", у тому числі з використанням заборонених мінометів

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"Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 25 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

"Станом на 7 годину ранку 26 квітня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали у штабі.

Деталі

Зокрема, як зазначається, 25 квітня поблизу населених пунктів Широкине, Південне, Катеринівка, Троїцьке, Новозванівка та Новгородське окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Неподалік Пісків, як повідомляється, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У передмісті населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. "Із мінометів 120-го калібру відбувся обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Водяне", - вказали у штабі.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться у повідомленні.

Реакція української сторони

Представників ОБСЄ було повідомлено через Українську сторону СЦКК про дії збройних формувань Російської Федерації.

Доповнення

Протягом доби 24 квітня у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 ворожих порушень режиму припинення вогню.