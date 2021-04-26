ООС: 12 вражеских нарушений "режима тишины", в том числе с использованием запрещенных минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. За минувшие сутки, 25 апреля, в зоне ООС зафиксировано 12 вражеских нарушений режима прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных Минскими договоренностями минометов большого калибра. В частности, был обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.
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"Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 7:00 утра 26 апреля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.
Детали
В частности, как отмечается, 25 апреля вблизи населенных пунктов Широкино, Пивденное, Катериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Неподалеку от населенного пункта Пески, как сообщается, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В пригороде населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. "Из минометов 120-го калибра произошел обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное", - указали в штабе.
"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.
Реакция украинской стороны
Представителей ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.
Дополнение
В течение суток 24 апреля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 вражеских нарушений режима прекращения огня.