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ООС: 12 вражеских нарушений "режима тишины", в том числе с использованием запрещенных минометов

ООС: 12 вражеских нарушений "режима тишины", в том числе с использованием запрещенных минометов

Киев  •  УНН

 • 13159 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. За минувшие сутки, 25 апреля, в зоне ООС зафиксировано 12 вражеских нарушений режима прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных Минскими договоренностями минометов большого калибра. В частности, был обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.

Цитата:

"Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 7:00 утра 26 апреля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.

Детали

В частности, как отмечается, 25 апреля вблизи населенных пунктов Широкино, Пивденное, Катериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Неподалеку от населенного пункта Пески, как сообщается, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В пригороде населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. "Из минометов 120-го калибра произошел обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное", - указали в штабе.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Реакция украинской стороны

Представителей ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.

Дополнение

В течение суток 24 апреля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 вражеских нарушений режима прекращения огня.

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