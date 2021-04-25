ООС: бойовики дев'ять разів порушили "режим тиші"

Деталі

Неподалік населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У передмісті Пісків, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів Новгородське, Лебединське та Троїцьке окупанти вели вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ”, — йдеться у повідомленні.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

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Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 25 квітня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Біля Пісків ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

“Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню”, — резюмували у штабі.

Нагадаємо

У четвер, 23 квітня, Росія заявила, що почала перекидання військ від кордону з Україною в “місця їх постійної дислокації”.