ООС: боевики девять раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 24 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Детали
Недалеко от населенного пункта Водяное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В пригороде Песков, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи населенных пунктов Новгородское, Лебединское и Троицкое оккупанты вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
“О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ”, — говорится в сообщении.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
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Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра 25 апреля зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. У Песков враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
“Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня”, — резюмировали в штабе.
Напомним
В четверг, 23 апреля, Россия заявила, что начала переброску войск от границы с Украиной в “места их постоянной дислокации”.