ООС: вчера 9 вражеских нарушений "режима тишины", сегодня - еще три
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. На протяжении прошедших суток, 26 апреля, в зоне ООС зафиксировано 9 вражеских нарушений режима прекращения огня, сегодня - уже три обстрела. Раненый накануне военный находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили УНН в пресс-центре ООС.
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"Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 26 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 7:00 утра, 27 апреля, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск", - добавили в пресс-центре.
Детали
В частности, по данным пресс-центра, 26 апреля враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного. Из минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а у населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Павлополя, как отмечается, противник два раза открывал огонь по украинским позициям, применив гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Зайцево, по данным пресс-центра, враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"В результате вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ.
Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории.
Уже 27 апреля у Водяного российские оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го калибра. Недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - из станковых противотанковых гранатометов. "Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в пресс-центре.
Дополнение
За сутки 25 апреля в зоне ООС было 12 вражеских нарушений режима прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных минометов.