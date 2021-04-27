Автомобиль с военными подорвался на Донбассе: один погиб, трое - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня на Донбассе подорвался автомобиль с военными. Как сообщили в пресс-центре ООС, один военнослужащий погиб, еще три - получили боевые травмы, передает УНН.
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“... в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащие получили боевые травмы”, — говорится в сообщении.
Добавим
Воинов доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
Обстоятельства выясняются.
Напомним
На протяжении прошедших суток, 26 апреля, в зоне ООС зафиксировано 9 вражеских нарушений режима прекращения огня, сегодня — уже три обстрела. Раненый накануне военный находится в удовлетворительном состоянии.