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Автомобиль с военными подорвался на Донбассе: один погиб, трое - ранены

Киев  •  УНН

 • 12560 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня на Донбассе подорвался автомобиль с военными. Как сообщили в пресс-центре ООС, один военнослужащий погиб, еще три - получили боевые травмы, передает УНН.

Цитата

“... в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащие получили боевые травмы”, — говорится в сообщении.

Добавим

Воинов доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Обстоятельства выясняются.

Напомним

На протяжении прошедших суток, 26 апреля, в зоне ООС зафиксировано 9 вражеских нарушений режима прекращения огня, сегодня — уже три обстрела. Раненый накануне военный находится в удовлетворительном состоянии.

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