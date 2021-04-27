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ООС: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 13569 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Цитата:

"С начала этих суток, 27 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня", - сообщили в штабе.

Детали

Вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а у населенного пункта Опытное - еще из противотанкового ракетного комплекса.

Недалеко от поселка Майорск оккупанты дважды обстреливали позиции наших воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Талаковки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а у населенного пункта Луганское - автоматические станковые гранатометы.

Как отметили в штабе, на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Сегодня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащих получили боевые травмы.

Воины доставлены в лечебное учреждение, им предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. За текущие сутки саперы ГСЧС Украины разминировали почти 22 гектара территории и передали на уничтожение 14 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

26 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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