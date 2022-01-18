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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 5772 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

ООС: бойовики один раз порушили "тишу"

ООС: бойовики один раз порушили "тишу"

Київ • УНН

 • 16852 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Упродовж минулої доби, 17 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.

Деталі

Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції ЗС України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.

У бік Пісків противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Станом на 7:00 18 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо

У зоні ООС 17 січня виявили схрон із вибухівкою та бойовими гранатами.

Українські Національні Новини

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