ООС: бойовики один раз порушили "тишу"

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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції ЗС України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.

У бік Пісків противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Станом на 7:00 18 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо

У зоні ООС 17 січня виявили схрон із вибухівкою та бойовими гранатами.