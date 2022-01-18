ООС: бойовики один раз порушили "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Упродовж минулої доби, 17 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
Деталі
Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції ЗС України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.
У бік Пісків противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Станом на 7:00 18 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо
У зоні ООС 17 січня виявили схрон із вибухівкою та бойовими гранатами.