ООС: бойовики один раз порушили "режим тиші" - стріляли з мінометів та артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. З початку поточної доби у зоні проведення ООС зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Було застосоване заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це УНН повідомляє з посиланням на зведення пресцентру ООС.
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“Протягом поточної доби, 25 вересня, російсько-окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню, при цьому застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, в напрямку Верхньоторецького російські найманці здійснили обстріл наших позицій із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм.
Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність.
Наголошується, що втрат серед українських військовослужбовців немає.
Повідомляється, що криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.
“Впродовж минулої доби підрозділи поліції зведених загонів перевірили 3935 транспортних засобів, 4400 осіб, з них 3 особи на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявили 61 адміністративне правопорушення та розкрили 13 злочинів”, — зазначається в повідомленні.
Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 1400 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 878 осіб.
Окрім того,в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували понад 2 гектари території, передали на знищення 101 вибухонебезпечний предмет та повністю відновили 6 пошкоджених будинків.
Доповнення
Збройні формування Російської Федерації минулої доби, 24 вересня, 14 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.