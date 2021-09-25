ООС: бойовики 14 разів порушували “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Збройні формування Російської Федерації минулої доби, 24 вересня, 14 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляють УНН у штабі ООС.
Деталі
В напрямку Новолуганського російські найманці двічі здійснили прицільний обстріл наших позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм.
Вдруге міномети калібру 120 мм. були задіяні поблизу Верхньоторецького, при цьому окупанти випустили 17 снарядів.
Неподалік Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів із станкових протитанкових гранатометів.
В бік Лебединського та Новозванівки ворог вів численні обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окупанти відкривали щільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Водяного та чотири рази поблизу Золотого-4.
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“Крім того, біля населених пунктів Водяне та Широкине російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17. Також в напрямку населеного пункту Нью-Йорк здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2”, — йдеться у штабі військових.
Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських воїнів немає.
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