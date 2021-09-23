Кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі зросла на 369% за пів року - ООН

Цитата

“За повідомленнями Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні, впродовж звітного періоду кількість порушень режиму припинення вогню в зоні конфлікту була на 369% вищою за попередні шість місяців, з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року (39 806 та 8484 відповідно)”, — йдеться у доповіді.

Деталі

В Управлінні наголошують, що таке зростання призвело до збільшення втрат серед цивільного населення внаслідок активних бойових дій, а також до збільшення шкоди, завданої цивільним об’єктам, пік яких припав на період із середини березня до середини травня.

Однак, у червні та липні втрати серед цивільного населення знизилися до рівнів, зафіксованих у другій половині 2020 року, які були найнижчими за весь період конфлікту.

Додамо

В останній час на сході України спостерігається суттєве загострення. Так, наприклад, місія ОБСЄ зафіксувала протягом вівторка, 21 вересня, 117 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 79 — на Луганщині.



Додамо, що протягом минулої доби, 22 вересня, порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення в зоні ООС значно зросла, бойовики поранили двох українських військових.