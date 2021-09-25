ООС: боевики раз нарушили "режим тишины" - стреляли из минометов и артиллерии

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. С начала текущих суток в зоне проведения ООС зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку пресс-центра ООС.

Цитата

“В течение текущих суток, 25 сентября, российско-оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня, при этом применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение”, — говорится в сообщении.

Детали

Так, в направлении Верхнеторецкого российские наемники совершили обстрел наших позиций из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Отмечается, что потерь среди украинских военнослужащих нет.

Сообщается, что криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оценивается как стабильная.

“На протяжении прошедших суток подразделения полиции сводных отрядов проверили 3935 транспортных средств, 4400 человек, из них 3 человека на причастность к вооруженных формирований Российской Федерации, а также обнаружили 61 административное правонарушение и раскрыли 13 преступлений”, — отмечается в сообщении.

Через контрольные пункты въезда-выезда на временно оккупированную территорию последовало 1400 человек, а на подконтрольную Украине территорию прибыло 878 человек.

Кроме того, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил разминировали более 2 гектаров территории, передали на уничтожение 101 взрывоопасный предмет и полностью восстановили 6 поврежденных домов.

Дополнение

Вооруженные формирования Российской Федерации прошедшие сутки, 24 сентября, 14 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Украинские Национальные Новости

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