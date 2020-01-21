ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. З початку доби на Донбасі бойовики один раз обстріляли українські позиції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Від початку поточної доби станом на 12.00, було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Донецькому напрямку", - сказано у повідомленні.
Так, з 11.45 по 12.10 зі стрілецької зброї з напрямку населенного пункту Старомихайлівка противник обстріляв позиції українських захисників неподалік Красногорівки.
Бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілу противника немає.
Нагадаємо, 20 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.