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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. З початку доби на Донбасі бойовики один раз обстріляли українські позиції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції

"Від початку поточної доби станом на 12.00, було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Донецькому напрямку", - сказано у повідомленні.

Так, з 11.45 по 12.10 зі стрілецької зброї з напрямку населенного пункту Старомихайлівка противник обстріляв позиції українських захисників неподалік Красногорівки.

Бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілу противника немає.

Нагадаємо, 20 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. 

Українські Національні Новини

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