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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

 • 8899 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. С начала суток на Донбассе боевики один раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донецком направлении", - сказано в сообщении.

Так, с 11.45 по 12.10 из стрелкового оружия по направлению населенного пункта Старомихайловка противник обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Красногоровки.

Боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрела противника нет.

Напомним, 20 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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