ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. С начала суток на Донбассе боевики один раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донецком направлении", - сказано в сообщении.
Так, с 11.45 по 12.10 из стрелкового оружия по направлению населенного пункта Старомихайловка противник обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Красногоровки.
Боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрела противника нет.
Напомним, 20 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.