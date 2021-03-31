ООС: бойовики не порушували "режим тиші" впродовж доби
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"Протягом поточної доби, 31 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 116 вибухонебезпечних предмети.
"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
30 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.