ООС: бойовики 7 разів порушували “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Протягом минулої доби, 30 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 7 обстрілів та 1 факт інженерного обладнання позицій. Про це пише УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Деталі
Поблизу Авдіївки та Пісків, російсько-окупаційні війська здійснили обстріли позицій українських захисників, використовуючи протитанкові гранатомети, а у передмісті Широкиного – великокаліберні кулемети.
Неподалік населених пунктів Причепилівка та Троїцьке окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Дії України
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ. Від початку поточної доби, 31 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
В районі проведення операції Об’єднаних сил українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію та дотримуються режиму припинення вогню.
Додатково
Президент Російської Федерації Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Франції Емануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, де звинуватив Україну в ескалації конфлікту на Донбасі. В адміністрації президента Франції Макрона вважають, що саме Росія має взяти на себе зобов’язаність врегулювати конфлікт на сході України. Канцлер та президент Франції закликали провести переговори в “нормандському форматі” для реалізації Мінських домовленостей.