ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"

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"З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил. Протягом поточної доби, 20 травня, було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню", - повідомили у штабі.

Деталі

Неподалік населених пунктів Троїцьке та Авдіївка противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів, а біля Новоселівки – ще й з великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Гнутове окупанти здійснили обстріл у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів.

Як наголосили в штабі, бойових втрат серед наших захисників немає. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 5 гектарів території та передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів.

"Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення

19 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.