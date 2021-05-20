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ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

Киев • УНН

 • 16066 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

Цитата:

"С целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил. В течение текущих суток, 20 мая, было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - сообщили в штабе.

Детали

Неподалеку населенных пунктов Троицкое и Авдеевка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Новоселовки - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Гнутово оккупанты совершили обстрел в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов.

Как отметили в штабе, боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 5 гектаров территории и передали на уничтожение 38 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

19 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

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