ООС: бойовики 7 відкривали вогонь, поранено четверо бійців

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"7 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, зокрема й і з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення", - повідомили у пресцентрі. 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку застосував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння на підступах до Новотошківського.

На цій ділянці фронту противник більше ніж півтори години здійснював обстріли наших позицій з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники з гранатометів різних систем та стрілецької зброї провокували українських захисників біля Старогнатівки і Водяного.

Неподалік Богданівки окупанти вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Авдіївки двічі задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувального закладу та надано невідкладну допомогу лікарів. Стан здоров’я кожного українського захисника задовільний. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про чотири обстріли з боку бойовиків протягом поточної доби.

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