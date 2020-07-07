ООС: боевики 7 открывали огонь, ранены четверо бойцов

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КИЕВ. 7 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете применил запрещенные минскими договоренностями образцы вооружения на подступах к Новотошковскому.

На этом участке фронта противник более полутора часов совершал обстрелы наших позиций из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики из гранатометов различных систем и стрелкового оружия провоцировали украинских защитников у Старогнатовки и Водяного.

Неподалеку Богдановки оккупанты вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Авдеевки дважды задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение, им оказана неотложная помощь врачей. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Напомним, ранее сообщалось о четырех обстрелах со стороны боевиков в течение текущих суток.

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