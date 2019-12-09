ООС: бойовики 7 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. 8 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
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- біля Василівки — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
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- біля Павлополя — з великокаліберних кулеметів;
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- неподалік Мар’їнки та Широкиного — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” зафіксовано 3 ворожих обстріли:
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- біля Травневого — зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
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- поблизу Кримського і Хутора Вільного — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
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Вчора, 8 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.
Раніше у штабі ООС повідомили, що волонтери передали у військовий госпіталь гуманітарну допомогу на понад 800 тис. грн.