ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы:



у Васильевки — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;



у Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов;



неподалеку от Марьинки и Широкино — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” зафиксировано 3 вражеских обстрелов:



у Майского — со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;



вблизи Крымского и Хутора Вольного — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Вчера, 8 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Ранее в штабе ООС сообщили, что волонтеры передали в военный госпиталь гуманитарную помощь более чем 800 тыс. грн.