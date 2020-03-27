ООС: бойовики 5 разів обстріляли українські позиції, захворювань на COVID-19 немає
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. 26 березня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
“У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ ворог випустив 51 міну калібрів 120 та 82 мм по позиціях Об’єднаних сил поблизу Павлополя. Захисників Талаківки противник обстріляв з гранатометів різних систем, а оборонців Славного з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів. Також з великокаліберних кулеметів було обстріляно позиції Об’єднаних сил неподалік Авдіївки”, — йдеться у повідомленні, та додається, що “вогневими засобами підрозділи Об’єднаних сил дали противнику жорстку відповідь”.
Окрім цього, ворог у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” обстріляв позиції українських захисників неподалік Луганського з міномета калібру 82 мм, використавши 3 міни.
“Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення збройних провокацій противника”, — додається у повідомленні.
Вчора, 26 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, в зоні ООС почали перевіряти військових на COVID-19.
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