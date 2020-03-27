ООС: боевики 5 раз обстреляли украинские позиции, заболеваний COVID-19 нет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“В районе ответственности оперативно-тактической группировки” Восток" враг выпустил 51 мину калибров 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил вблизи Павлополя. Защитников Талаковка противник обстрелял из гранатометов различных систем, а защитников Славного из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Также из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки“, — говорится в сообщении, и добавляется, что “огневыми средствами подразделения Объединенных сил дали противнику жесткий ответ”.
Кроме этого, враг в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Луганского из миномета калибра 82 мм, использовав 3 мины.
“Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций противника”, — добавляется в сообщении.
Вчера, 26 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, в зоне ООС начали проверять военных на COVID-19.
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