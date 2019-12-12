ООС: бойовики 5 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Від початку доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гармат БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
“Російська Федерація знову не виконує взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню відповідно до прийнятого підсумкового комюніке на переговорах лідерів „Нормандської четвірки“ у Франції. Так, впродовж поточної доби, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гармат БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли укріплень Об’єднаних сил: біля Авдіївки — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; тричі неподалік Павлополя — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” — неподалік Кримського — з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.
“Втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано”, — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, 11 грудня бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранені.