ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. 11 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:
біля Новомихайлівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
неподалік Павлополя – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
біля Лебединського і Авдіївки – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
неподалік Мар'їнки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів:
двічі неподалік Зайцевого – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Кримського та двічі біля Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Вчора, 11 грудня, поранення внаслідок обстрілів отримали два військовослужбовця Об’єднаних сил.
З початку 12 грудня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, у штабі ООС повідомили про ситуацію на ділянках розведення.