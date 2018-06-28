ООС: бойовики 32 рази порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 32 рази порушували режим припинення вогню, з них 4 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок активних бойових дій троє наших захисників загинули і трьох поранено. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби, 27 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Ввечері бойовики активізували бойові дії із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На деяких ділянках ворог вів вогонь із БМП та забороненої Мінськими домовленостями зброї.
Бойовики 32 рази вдалися до прицільного вогню по наших позиціях, 4 з яких — із важкого озброєння.
Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу.
“На Луганському напрямку вночі неспокійно було в районі населеного пункту Кримське. Там ворог вів вогонь по наших позиціях із 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. А у районі населеного пункту Станиця Луганська противник здійснив чергову провокацію, застосувавши стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку противник активізував бойові дії і застосовував по наших позиціях переважно гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих напрямках зафіксовано вогонь з озброєння БМП. Під прицільним вогнем перебували захисники Мар’їнки, Авдіївки, Південного, Опитного та Новомихайлівки”, — йдеться у повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил.
Минулої доби найбільшої кількості обстрілів зазнали захисники Маріупольського напрямку. Тут сепаратисти застосовували ствольну артилерію калібром 122-мм, 120-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також протитанкові керовані ракети. Вогневого впливу зазнали наші позиції в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове, Талаківка, Старогнатівка, Павлопіль, Богданівка та Широкине.
Окрім цього минулої доби бойовики обстріляли з мінометів калібром 82-мм місто Залізне. Постраждали дві цивільні особи.
Унаслідок активних бойових дій троє наших захисників загинули і трьох поранено.