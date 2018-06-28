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ООС: боевики 32 раза нарушали режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 32 раза нарушали режим прекращения огня, из них 4 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате активных боевых действий трое наших защитников погибли и трое ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки, 27 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Вечером боевики активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках противник вел огонь из БМП и запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Боевики 32 раза прибегли к прицельному огню по нашим позициям, 4 из которых — из тяжелого вооружения.
Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

“На Луганском направлении ночью неспокойно было в районе населенного пункта Крымское. Там противник вел огонь по нашим позициям с 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Станица Луганская противник совершил очередную провокацию, применив стрелковое оружие. На Донецком направлении противник активизировал боевые действия и применял по нашим позициям преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях зафиксировано огонь из вооружения БМП. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Южного, опытно и Новомихайловка”, — говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки наибольшего количества обстрелов получили защитники Мариупольского направлении. Здесь сепаратисты применяли ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. Огневого воздействия подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино.

Кроме этого прошедшие сутки боевики обстреляли из минометов калибром 82-мм город Железное. Пострадали две гражданские лица.

В результате активных боевых действий трое наших защитников погибли и трое ранены.

Украинские Национальные Новости

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