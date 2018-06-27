ООС: бойовики 30 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 30 разів порушували режим припинення вогню, з них 11 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двох поранено. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби, 26 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Ввечері бойовики активізували бойові дії із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На деяких ділянках ворог вів вогонь із БМП та забороненої Мінськими домовленостями зброї.
Бойовики 30 разів вдалися до прицільного вогню по наших позиціях, 11 з яких – із озброєння, яке має бути відведене на визначені Мінськими домовленостями відстані. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу.
"На Луганському напрямку найгарячіше було в районі населеного пункту Кримське. Там ворог вів вогонь по наших позиціях із 120-мм та 82-мм мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї. А по захисниках Новотошківського противник застосував артилерійські системи калібром 122 мм. Також ворожа активність спостерігалася біля населених пунктів Зайцеве, Південне, Троїцьке, Катеринівка, Майорськ та Оріхове. На Донецькому напрямку противник застосував по захисниках Мар’їнки 82-мм міномет, підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Також там зафіксована робота снайпера. Під прицільним вогнем перебували також захисники Авдіївки, Новоселівки Другої та Пісків", - йдеься у повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил.
Зазначається, що на Маріупольському напрямку бойовики застосовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Противник обстрілював наші позиціі в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове, Пищевик, Широкіне та Старогнатівка.
Унаслідок активних бойових дій один наш захисник загинув і двох поранено.
За даними розвідки, трьох бойовиків знищено, п’ятьох поранено.