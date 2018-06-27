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ООС: боевики 30 раз нарушали режим прекращения огня

ООС: боевики 30 раз нарушали режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них 11 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки, 26 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Вечером боевики активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках противник вел огонь из БМП и запрещенной Минскими договоренностями оружия.

Боевики 30 раз прибегли к прицельного огня по нашим позициям, 11 из которых — с вооружения, которое должно быть отведено на определенные минского договоренностями расстояния. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

“На Луганском направлении горячее было в районе населенного пункта Крымское. Там противник вел огонь по нашим позициям из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. А по защитниках Новотошковское противник применил артиллерийские системы калибром 122 мм. Также враждебная активность наблюдалась у населенных пунктов Зайцево, Южное, Троицкое, Екатериновка, майорских и Орехово. На Донецком направлении противник применил по защитниках Марьинки 82-мм миномет, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Также там зафик Сована работа снайпера. Под прицельным огнем находились также защитники Авдеевки, Новоселовка Вторая и Песков”, — йдеься в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

Отмечается, что на Мариупольском направлении боевики применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал наши позиции в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово, Пищевик, Широкино и Старогнатовка.

В результате активных боевых действий один наш защитник погиб и двое ранены.

По данным разведки, трех боевиков уничтожены, пятеро ранены.

Украинские Национальные Новости

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