ООС: бойовики 24 рази порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 24 рази порушували режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок активних бойових дій одного нашого захисника поранено. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби, 25 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Ввечері бойовики активізували бойові дії із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На деяких ділянках сепаратисти вели вогонь із забороненої Мінськими домовленостями зброї.
Бойовики 24 рази вдалися до прицільного вогню по українських позиціях, чотири з яких — із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Підрозділи Об’єднаних вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу.
“На Луганському напрямку найгарячіше було в районі населеного пункту Кримське. Там ворог застосовував по наших позиціях 120-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Також ворожа активність спостерігалася біля населених пунктів Луганське та Золоте. На Донецькому напрямку противник застосував по захисниках Авдіївки та Крутої Балки 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Під прицільним вогнем перебували також захисники Мар’їнки, Кам’янки та Верхньоторецького. На Маріупольському напрямку російські найманці застосовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Противник обстрілював наші позиціі в районі населених пунктів Лебединське, Гнутове, Широкіне, Павлопіль та Старогнатівка”, — йдеться у повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил.
У наслідок активних бойових дій одного нашого захисника поранено.
За даними розвідки, які потребують уточнення, двох бойовиків знищено, трьох поранено.
Упродовж поточної доби бойовики два рази відкривали вогонь по наших захисниках. На Луганському напрямку ворог обстріляв з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї наші позиції у районі міста Золотого, а з РПГ та стрілецької зброї у районі населеного пункту Лебединське, що на Маріупольському напрямку.