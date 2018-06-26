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ООС: боевики 24 раза нарушали режим прекращения огня

ООС: боевики 24 раза нарушали режим прекращения огня

Киев  •  УНН

 • 11808 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 24 раза нарушали режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате активных боевых действий одного нашего защитника ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки, 25 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Вечером боевики активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках сепаратисты вели огонь с запрещенной Минскими договоренностями оружия.

Боевики 24 раза прибегли к прицельного огня по украинским позициям, четыре из которых — с запрещенного минского договоренностями вооружения. Подразделения Объединенных вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

“На Луганском направлении горячее было в районе населенного пункта Крымское. Там враг применял по нашим позициям 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также враждебная активность наблюдалась у населенных пунктов Луганское и Золотое. На Донецком направлении противник применил по защитниках Авдеевки и Крутой Балки 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Под прицельным огнем находились также защитники Марьинки, Каменки и Верхнеторецком. На Мариупольском направлении российские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал наши позиции в районе населенных пунктов Лебединский, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка”, — говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

В результате активных боевых действий одного нашего защитника ранены.

По данным разведки, которые нуждаются в уточнении, двух боевиков уничтожено, трое ранены.

В течение текущих суток боевики два раза открывали огонь по нашим защитникам. На Луганском направлении враг обстрелял из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе города Золотого, а с РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Лебединский, что на Мариупольском направлении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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