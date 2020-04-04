ООС: бойовики 16 разів обстріляли українські позиції

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Вчора, 3 квітня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети та ствольну артилерію. Упродовж доби противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники використовували чергові вогневі засоби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.