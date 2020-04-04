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ООС: бойовики 16 разів обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Вчора, 3 квітня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети та ствольну артилерію. Упродовж доби противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники використовували чергові вогневі засоби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" учора зафіксовано 10 обстрілів.

  • Зранку противник випустив 43 міни 82-го калібру по захисниках Павлополя, а після обіду застосував проти оборонців цього населеного пункту гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
  • З напрямку населеного пункту Каштанове окупанти надвечір обстріляли наші опорні пункти поблизу Авдіївки, випустивши вісім мін калібру 82 мм, згодом противник відкрив вогонь по цій ділянці зі стрілецької зброї. Враховуючи небезпеку, яка виникла внаслідок застосування російськими найманцями мінометів, підрозділи Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення злочинних дій ворога.
  • Цього ж дня поблизу Красногорівки окупанти двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Також упродовж доби противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру по околицях Кам’янки і Новотроїцького, а в районі Опитного двічі застосував великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.

Зазначається, що українські захисники вчасно реагували на кожен обстріл з боку окупаційних військ та дали ворожим підрозділам гідну відсіч.

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На шість обстрілів відважились збройні формування Російської Федерації в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

  • Поблизу селища міського типу Новотошківське ворог тричі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами озброєнь. Загалом окупанти випустили тут 20 артилерійських снарядів калібру 122 мм та 26 мін калібру120 мм.
  • Для обстрілу наших позицій в районі села Оріхове, що поблизу Новотошківського, російські збройні формування застосували міномети калібрів 120 мм – 6 мін, 82 мм – 5 мін та станкові протитанкові гранатомети – 5 пострілів. А по опорних пунктах біля Новозванівки противник випусти 10 мін 82-го калібру.
  • З мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли захисників Луганського, що на Донеччині.

"Під час обстрілів минулої доби наші військовослужбовці проявили мужність та витримку, рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму «тиші». Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було", - додається у повідомленні.

Зазначається, що за попередніми даними розвідки, 3 квітня військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил ліквідували трьох російських окупантів.

"З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли", - додали військовослужбовці.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

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