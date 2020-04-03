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Агента російського ФСБ засуджено до 12 років позбавлення волі

Агента російського ФСБ засуджено до 12 років позбавлення волі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Рівненський міський суд засудив до 12 років позбавлення волі агента ФСБ РФ Олега Смородінова, затриманого контррозвідкою Служби безпеки України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

“2 квітня 2020 року набрав законної сили вирок, яким Рівненський міський суд засудив до 12 років позбавлення волі агента ФСБ РФ Олега Смородінова, затриманого контррозвідкою Служби безпеки України. Колишнього співробітника органів МВС України визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Так, контррозвідники СБУ встановили, що раніше двічі судимий етнічний росіянин Смородінов у січні-лютому 2016 року був завербований співробітником ФСБ РФ Максимом Живилом.

“Представник спецслужби країни-агресора поставив агенту завдання щодо встановлення місць проживання і роботи окремих військовослужбовців ЗС України із числа учасників АТО/ООС та учасників російсько-грузинського конфлікту в 2008 році. Зібрані розвіддані Смородінов викладав в окремих звітах, які передавав куратору на оптичних дисках на території РФ”, — зазначається в повідомленні.

Також задокументовано, що у липні 2016 року Смородінов отримав завдання виїхати до України та вбити колишнього військового, працівника Рівненського слідчого ізолятора.

“За виконання співробітник ФСБ обіцяв влаштувати його на роботу в поліцію в тимчасово анексованому Криму. 16 вересня того ж року злодій виконав завдання — вбив майора Івана Мамчура у під’їзді його будинку”, — повідомляє СБУ.

Повідомляється, що агента ФСБ РФ було затримано 17 листопада 2016 року під час перетину російсько-українського кордону.

Нагадаємо, СБУ викрила агента спецслужби РФ на спробі влаштуватися до бойової бригади ЗСУ.

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