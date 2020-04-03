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Агент российского ФСБ приговорен к 12 годам лишения свободы

Агент российского ФСБ приговорен к 12 годам лишения свободы

Киев  •  УНН

 • 11054 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Ровенский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ РФ Олега Смородинова, задержанного контрразведкой Службы безопасности Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

“2 апреля 2020 года вступил в законную силу приговор, которым Ровенский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ РФ Олега Смородинова, задержанного контрразведкой Службы безопасности Украины. Бывший сотрудник органов МВД Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Так, контрразведчики СБУ установили, что ранее дважды судимый этнический россиянин Смородинов в январе-феврале 2016 года был завербован сотрудником ФСБ РФ Максимом Живилом.

“Представитель спецслужбы страны-агрессора поставил агенту задачи по установлению мест проживания и работы отдельных военнослужащих ВС Украины из числа участников АТО/ООС и участников российско-грузинского конфликта в 2008 году. Собранные разведданные Смородинов преподавал в отдельных отчетах, которые передавал куратору на оптических дисках на территории РФ”, — отмечается в сообщении.

Также задокументировано, что в июле 2016 года Смородинов получил задание выехать в Украину и убить бывшего военного, работника Ровенского следственного изолятора.

“За выполнение сотрудник ФСБ обещал устроить его на работу в полицию во временно аннексированом Крыму. 16 сентября того же года вор выполнил задание — убил майора Ивана Мамчура в подъезде его дома”, — сообщает СБУ.

Сообщается, что агента ФСБ РФ задержали 17 ноября 2016 года при пересечении российско-украинской границы.

Напомним, СБУ разоблачила агента спецслужбы РФ на попытке устроиться в боевой бригады ВСУ.

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