ООС: боевики 16 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Вчера, 3 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию. В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.