ООС: боевики 16 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Вчера, 3 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию. В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вчера зафиксировано 10 обстрелов.
-
- Утром противник выпустил 43 мины 82-го калибра по защитникам Павлополя, а после обеда применил против защитников этого населенного пункта гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
-
- С направления населенного пункта Каштановый оккупанты вечером обстреляли наши опорные пункты вблизи Авдеевки, выпустив восемь мин калибра 82 мм, впоследствии противник открыл огонь по этому участку из стрелкового оружия. Учитывая опасность, которая возникла в результате применения российскими наемниками минометов, подразделения Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения преступных действий врага.
-
- В этот же день вблизи Красногоровки оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
-
- Также в течение суток противник открывал огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра по окрестностям Каменки и Новотроицкого, а в районе Опытного дважды применил крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.
-
Отмечается, что украинские защитники вовремя реагировали на каждый обстрел со стороны оккупационных войск и дали враждебным подразделениям достойный отпор.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Агента российского ФСБ приговорен к 12 годам лишения свободы
На шесть обстрелов решились вооруженные формирования Российской Федерации в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.
-
- Вблизи поселка городского типа Новотошковское враг трижды открывал огонь из запрещенных минского соглашениями вооружений. В общем оккупанты выпустили здесь 20 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 26 мин калибру120 мм.
-
- Для обстрела наших позиций в районе села Орехово, что вблизи Новотошковского, российские вооруженные формирования применили минометы калибров 120 мм — 6 мин, 82 мм — 5 мин и станковые противотанковые гранатометы — 5 выстрелов. А по опорным пунктам у Новозвановки противник выпусти 10 мин 82-го калибра.
-
- Из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли защитников Луганского, что в Донецкой области.
-
“Во время обстрелов прошедшие сутки наши военнослужащие проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима „тишины“. Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было”, — добавляется в сообщении.
Отмечается, что по предварительным данным разведки, 3 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали трех российских оккупантов.
“С началом этого периода вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли”, — добавили военнослужащие.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В штабе ООС рассказали, как противодействуют распространению коронавируса