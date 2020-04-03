У штабі ООС розповіли, як протидіють поширенню коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил дезінфікують військовий та цивільний транспорт та місця найбільшого контакту з руками. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
“В районі проведення операції Об’єднаних сил посилюють заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, штатними та позаштатними підрозділами РХБ захисту на основних блокпостах в місцях в’їзду—виїзду до Донецької і Луганської областей та найбільш інтенсивного трафіку в регіоні розгорнуто понад півсотні пунктів спеціальної обробки техніки”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на зазначених пунктах військовослужбовці за допомогою спеціальних хлоровмісних розчинів проводять дезінфекцію як військових, так і цивільних автомобілів. В першу чергу обробляються місця найбільш імовірного контакту з руками людини — поручні, ручки, двері, вікна, люки тощо.
Окрім того, аналогічна обробка техніки проводиться і на контрольно-пропускних пунктах при в’їзді до місць дислокації чи виконання завдань частинами та підрозділами зі складу Об’єднаних сил.
Нагадаємо, станом на 17:00 2 квітня у Збройних силах України зафіксовано два випадки захворювання на COVID-19.