В штабе ООС рассказали, как противодействуют распространению коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил дезинфицируют военный и гражданский транспорт и места наибольшего контакта с руками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“В районе проведения операции Объединенных сил усиливают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В частности, штатными и внештатными подразделениями РХБ защиты на основных блокпостах в местах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областей и наиболее интенсивного трафика в регионе развернуто более полусотни пунктов специальной обработки техники”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на указанных пунктах военнослужащие с помощью специальных хлорсодержащих растворов проводят дезинфекцию как военных, так и гражданских автомобилей. В первую очередь обрабатываются места наиболее вероятного контакта с руками человека — поручни, ручки, двери, окна, люки и т.д.
Кроме того, аналогичная обработка техники проводится и на контрольно-пропускных пунктах при въезде в места дислокации или выполнения задач частями и подразделениями из состава Объединенных сил.
Напомним, по состоянию на 17:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины зафиксировано два случая заболевания COVID-19.