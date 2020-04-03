В штабе ООС рассказали, как противодействуют распространению коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86741 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100648 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102806 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 102039 просмотра

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5 марта, 15:49 • 110198 просмотра

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил дезинфицируют военный и гражданский транспорт и места наибольшего контакта с руками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“В районе проведения операции Объединенных сил усиливают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В частности, штатными и внештатными подразделениями РХБ защиты на основных блокпостах в местах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областей и наиболее интенсивного трафика в регионе развернуто более полусотни пунктов специальной обработки техники”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на указанных пунктах военнослужащие с помощью специальных хлорсодержащих растворов проводят дезинфекцию как военных, так и гражданских автомобилей. В первую очередь обрабатываются места наиболее вероятного контакта с руками человека — поручни, ручки, двери, окна, люки и т.д.

Кроме того, аналогичная обработка техники проводится и на контрольно-пропускных пунктах при въезде в места дислокации или выполнения задач частями и подразделениями из состава Объединенных сил.

Напомним, по состоянию на 17:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины зафиксировано два случая заболевания COVID-19.

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