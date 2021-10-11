ООС: бойовики 10 разів порушували “режим тиші”

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Поблизу Мирного окупанти вели вогонь застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс. В напрямку Причепилівки противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та великокаліберних кулеметів.

Позиції українських воїнів біля Новотошківського ворог обстріляв 4 рази, використовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. В районі Попасної ворожі збройні формування двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь,

не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Станом на 7 годину ранку, 11 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо

Від початку доби, 10 жовтня, бойовики на Донбасі два рази порушили режим припинення вогню. На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату.