ООС: боевики 10 раз нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. За прошедшие сутки, 10 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом УНН информируют в штабе ООС.
Детали
Вблизи Мирного оккупанты вели огонь применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс. В направлении Причепиловка противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и крупнокалиберных пулеметов.
Позиции украинских воинов у Новотошковское враг обстрелял 4 раза, используя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. В районе Попасной враждебные вооруженные формирования дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь,
не применяя запрещено минского договоренностями вооружения. По состоянию на 7:00 утра 11 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним
С начала суток, 10 октября, боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. На Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата.