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ООС: бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ

ООС: бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. З початку цієї доби представники незаконних збройних формувань 10 разів обстріляли українські позиції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"У період з 00:00 до 18:00 поточної доби противник 10 разів обстріляв позиції наших військ, із них шість разів – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв наші опорні пункти: двічі - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів поблизу села Водяне, двічі - з мінометів калібру 120 мм, протитанкового ракетного комплексу та автоматичних станкових гранатометів у районі населеного пункту Лебединське, з ручних протитанкових та підствольних гранатометів і стрілецької зброї - у районі населеного пункту Авдіївка, в районі міста Мар'їнка вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер.

А в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили чотири обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил: двічі - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів поблизу населеного пункту Новозванівка, з мінометів калібру 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу села Катеринівка, з гранатометів різних систем – у районі населеного пункту Луганське.

Втрат серед особового складу ОС немає.

"Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Втрати противника уточнюються", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, бойовики обстріляли житлову забудову у Водяному.

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