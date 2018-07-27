ООН зіткнулася з фінансовими проблемами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Наявні резерви ООН ще ніколи не перебували на такому низькому рівні, як сьогодні. Про це йдеться в посланні генсека ООН Антоніу Гутерріша, направленому країнам-учасницям і співробітникам організації, передає УНН з посиланням на Анадолу.
У посланні наголошується, що ООН скоротить витрати і вживе необхідних заходів.
"Загальна ситуація викликає тривогу. Організація такого рівня, як ООН, не повинна відчувати фінансові труднощі. Ще більше непокоїть те, що ми не можемо відповісти на заклики тих, хто потребує допомоги", - йдеться в посланні.
Прес-секретар генсека ООН Стефан Дюжаррік повідомив журналістам, що з 193 країн-учасниць ООН до липня свої внески виплатили лише 112.
За його словами, причиною ситуації, що склалася стали запізнення з виплатами і невиплата внесків до бюджету ООН.
Найбільший донор ООН - США, на частку яких припадає близько 22 відсотків бюджету організації, поки не виплатив необхідні кошти.
Адміністрація Дональда Трампа раніше часто закликала до адміністративних і фінансових реформ в ООН, справедливому фінансування бюджету організації. У 2018-2019 роках Вашингтон вирішив скоротити фінансування ООН на 285 мільйонів доларів.
Нагадаємо, Рада Думи не затвердив перелік внеску Росії на фінансування Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) за 2018 рік.