ООН столкнулась с финансовыми проблемами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Наличные резервы ООН еще никогда не находились на столь низком уровне, как сегодня. Об этом говорится в послании генсека ООН Антониу Гутерриша, направленном странам-участницам и сотрудникам организации, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
В послании отмечается, что ООН сократит расходы и примет необходимые меры.
"Общая ситуация вызывает тревогу. Организация такого уровня, как ООН, не должна испытывать финансовые трудности. Еще больше беспокоит то, что мы не можем ответить на призывы тех, кто нуждается в помощи", - говорится в послании.
Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что из 193 стран-участниц ООН к июлю свои взносы выплатили лишь 112.
По его словам, причиной сложившейся ситуации стали опоздания с выплатами и невыплата взносов в бюджет ООН.
Крупнейший донор ООН - США, на долю которых приходится около 22 процентов бюджета организации, пока не выплатил необходимые средства.
Администрация Дональда Трампа ранее часто призывала к административным и финансовым реформам в ООН, справедливому финансированию бюджета организации. В 2018-2019 годах Вашингтон решил сократить финансирование ООН на 285 миллионов долларов.
Напомним, Совет Думы не утвердил перечисление взноса России на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за 2018 год.