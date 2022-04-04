ООН: в Україні з початку російського вторгнення загинули 1430 мирних жителів

Цитата

"З 4 години ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад російської федерації на Україну, до 24:00 3 квітня 2022 року (за місцевим часом), управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 3527 жертв серед цивільного населення у країні: 1430 вбитих і 2097 поранених", - сказано у звіті УВКПЛ.

Деталі

Як вказано у звіті Управління ООН, ці цифри включають:



загалом 1430 вбитих (297 чоловіків, 202 жінки, 22 дівчинки і 40 хлопчиків, а також 59 дітей і 810 дорослих, стать яких поки невідома);

загалом 2097 поранених (248 чоловіків, 189 жінок, 42 дівчинки і 38 хлопчиків, а також 98 дітей і 1482 дорослих, стать яких поки невідома).

загалом 2097 поранених (248 чоловіків, 189 жінок, 42 дівчинки і 38 хлопчиків, а також 98 дітей і 1482 дорослих, стать яких поки невідома).

Як вказують в УВКПЛ, у Донецькій та Луганській областях зафіксовано 472 загиблих і 1046 поранених. В інших регіонах України (місто Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська та Житомирська області), які перебували під контролем уряду на момент загибелі чи отримання поранень: 958 загиблих і 1051 поранений.

Доповнення

За даними Офісу Генпрокурора, станом на ранок 4 квітня понад 425 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії рф, при цьому 161 дитина загинула та 264 поранено.