З початку війни в Україні загинула 161 дитина - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Уже 161 дитина загинула в Україні через збройну агресію рф, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Станом на ранок 4 квітня 2022 року більше 425 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 161 дитина загинула та 264 поранено", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
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"Наразі за офіційно встановленими даними найбільше постраждало дітей у Київській - 75, Донецькій - 78, Харківській - 59, Чернігівській - 49, Миколаївський - 34, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - вказали в Офісі Генпрокурора.
Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.
Зазначається, зокрема, що 2 квітня поранено 9-річну дитину під час обстрілів російськими окупантами міста Вугледар Донецької області.
3 квітня внаслідок обстрілу міста Миколаєва поранено 11 осіб, одна з яких дитина.
Також 3 квітня внаслідок обстрілу міста Харкова поранення отримали троє дітей.
Окрім того, за даними Офісіу Генпрокурора, через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.