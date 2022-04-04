С начала войны в Украине погиб 161 ребенок - Офис Генпрокурора

Цитата

"По состоянию на утро 4 апреля 2022 года более 425 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 161 ребенок погиб и 264 ранены", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

"Сейчас по официально установленным данным всего пострадало детей в Киевской - 75, Донецкой - 78, Харьковской - 59, Черниговской - 49, Николаевский - 34, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях", - указали в Офисе Генпрокурора.

Эти данные не являются окончательными, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Отмечается, в частности, что 2 апреля ранен 9-летний ребенок во время обстрелов российскими оккупантами города Угледар Донецкой области.

3 апреля в результате обстрела города Николаева ранены 11 человек, один из которых ребенок.

Также 3 апреля в результате обстрела города Харькова ранения получили трое детей.

Кроме того, по данным Офиса Генпрокурора, из-за бомбежек и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.