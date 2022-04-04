ООН: в Украине с начала российского вторжения погибли 1430 мирных жителей

Цитата

"С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, до 24:00 3 апреля 2022 года (по местному времени), управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 3527 жертв среди гражданского населения в стране: 1430 убитых и 2097 раненых", - сказано в отчете УВКПЧ.

Детали

Как указано в отчете Управления ООН, эти цифры включают:



в общем 1430 убитых (297 мужчин, 202 женщины, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 810 взрослых, пол которых пока неизвестен);



в общем 2097 раненых (248 мужчин, 189 женщин, 42 девочки и 38 мальчиков, а также 98 детей и 1482 взрослых, пол которых пока неизвестен).



Как указывают в УВКПЧ, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано 472 погибших и 1046 раненых. В других регионах Украины (город Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), которые находились под контролем правительства на момент гибели и получения ранений: 958 погибших и 1051 раненый.

Дополнение

По данным Офиса Генпрокурора, по состоянию на утро 4 апреля более 425 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии рф, при этом 161 ребенок погиб и 264 получили ранения.